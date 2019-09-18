شكرا لقرائتكم خبر عن صور أول يوم مدرسة.. ماذا قال النجوم عن عودة أبنائهم إلى الدراسة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعيش الآباء والأمهات حالياً لحظة خاصة فى مثل هذا التوقيت من كل عام برفقة أبنائهم بسبب انطلاق العام الدراسى الجديد وعودة الأبناء إلى الدراسة بعد إجازة طويلة، وهو الأمر الذى حرص العديد من المشاهير على الاحتفال به من خلال السوشيال ميديا لمشاركة أبنائهم مشاعرهم بتلك اللحظة، مثلما يظهر خلال السطور التالية التى نتعرض فيها إلى عدد من هؤلاء المشاهير لمعرفة ماذا قالوا.

روجينا

البداية من روجينا وتحديداً من حسابها عبر انستجرام التى نشرت من خلاله صور زوجها الفنان أشرف زكي مع ابنتهما "مريم" وهي متوجهة برفقته إلى المدرسة، .. روجينا علقت على الصورة بكتابة: "Back to school".

إنجي علي

الإعلامية إنجي علي بدورها أيضاً حرصت على مشاركة بنتها تلك اللحظة بنفس شعار روجينا من خلال كتابة: "Back to school" تعليقاً على صورتها مع ابنتها.

مى سليم

أما الفنانة مى سليم فعبر Instagram أيضاً نشرت تعليق مختلف عما سبق من خلال جملة مطولة كتبت فيها : "عودة المدارس.. رجعنا المدرسة تانى سنة حلوة على كل ولادنا إن شاء الله".

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شريف منير

الأمر لم يقف عند الآباء والأمهات فحسب وإنما وصل إلى الجد شريف منير الذى حرص على الاحتفاء بحفيدته لارا نجلة أسما من خلال نشر صورتها، وكتب عليها : "لارا حفيدتي حبيبتي أول يوم دراسة سنه أولى .. حبيبة جدو شريف يا نااس".

أسما شريف منير

وهو الأمر التي لم تفوته اسما نفسها بنشرها صورًا مع لارا من داخل المدرسة، وعلّقت عليها كاتبة: "روحي دخلت خلاص المدرسة، سنة أولى ابتدائي، إحساس حلو أوي ويلخبط، ربنا يحميكي ويبعد عنك أصدقاء السوء، يا رب أنا وباباكي نشوفك ونصورك يوم تخرجك من الجامعة.. بحبك يا نور عين مامي".

الإعلامية رضوى الشربينى أيضاً لم تفوت الأمر فاحتفلت مع ابنتيها "تيا وتمارا"، من خلال صورة عبر حسابها على "إنستجرام"، مازحتهم فيها بقولها: "تيا عايزة تخلص تعليم وتقعد فى البيت تقعد، وتمارا مش عايزة تتعلم أساسا بس عايزة تشتغل مذيعة زى مامى، وأنا هلطم".



