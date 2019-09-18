شكرا لقرائتكم خبر عن "مفيش مفاجآت" بحفل مادونا أمس فى بروكلين.. تعرف على قائمة أغنياتها والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أمس النجمة العالمية مادونا أولى حفلات جولتها الغنائية " Madame X tour " وذلك فى بروكلين وبالرغم من توقع الكثيرين أن مادونا ستبهر العالم بحفلها إلا أن النجمة الشهيرة ذات الـ ( 60 عاما ) خذلت الكثيرين حيث وصفت وسائل الاعلام الفنية وأبرزها موقع " noise 11 " أنه بصرف النظر عن تقديمها بعض الأغانى من الألبوم الجديد، إلا أنه لا توجد أى مفاجآت حقيقية، وكانت أول الانتقادات هى أن مادونا لم تتعامل باحترافية وتأخرت لبضع ساعات عن موعد الحفل، كذلك ظهرت بملابس تقليدية جدا لا تعتمد على الأبداع والأبتكار.
وكالمعتاد فى حفلات مادونا فإن محور الاهتمام دائما هو الألبوم الجديد فقدمت مادونا اغانى البومها الاخير "Madame X " اضافة إلى عدد آخر من الاغنيات لتصل عدد الأغنيات التى قدمتها مادونا إلى 21 أغنية.
وهذه هى قائمة الاغانى التى قدمتها مادونا بالحفل
1. God Control
2. Dark Ballet
3. Human Nature
4. Express Yourself
5. Papa Don’t Preach
6. Vogue
7. I Don’t Search I Find
8. American Life
9. Batuka
10. Killers Who Are Partying
11. Crazy
12. La Isla Bonita
13. Sodade
14. Medellin
15. Extreme Occident
16. Frozen
17. Come Alive
18. Future
19. Crave
20. Like a Prayer
21. I Rise
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