شكرا لقرائتكم خبر عن "مفيش مفاجآت" بحفل مادونا أمس فى بروكلين.. تعرف على قائمة أغنياتها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أمس النجمة العالمية مادونا أولى حفلات جولتها الغنائية " Madame X tour " وذلك فى بروكلين وبالرغم من توقع الكثيرين أن مادونا ستبهر العالم بحفلها إلا أن النجمة الشهيرة ذات الـ ( 60 عاما ) خذلت الكثيرين حيث وصفت وسائل الاعلام الفنية وأبرزها موقع " noise 11 " أنه بصرف النظر عن تقديمها بعض الأغانى من الألبوم الجديد، إلا أنه لا توجد أى مفاجآت حقيقية، وكانت أول الانتقادات هى أن مادونا لم تتعامل باحترافية وتأخرت لبضع ساعات عن موعد الحفل، كذلك ظهرت بملابس تقليدية جدا لا تعتمد على الأبداع والأبتكار.

وكالمعتاد فى حفلات مادونا فإن محور الاهتمام دائما هو الألبوم الجديد فقدمت مادونا اغانى البومها الاخير "Madame X " اضافة إلى عدد آخر من الاغنيات لتصل عدد الأغنيات التى قدمتها مادونا إلى 21 أغنية.

وهذه هى قائمة الاغانى التى قدمتها مادونا بالحفل

1. God Control

2. Dark Ballet

3. Human Nature

4. Express Yourself

5. Papa Don’t Preach

6. Vogue

7. I Don’t Search I Find

8. American Life

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9. Batuka

10. Killers Who Are Partying

11. Crazy

12. La Isla Bonita

13. Sodade

14. Medellin

15. Extreme Occident

16. Frozen

17. Come Alive

18. Future

19. Crave

20. Like a Prayer

21. I Rise