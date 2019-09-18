أحلام تتغزل في أنغام بعد إعلان حفلها بالسعودية

الرياض- لايف ستايل دعمت الفنانة الاماراتية أحلام الشامسي صديقتها الفنانة انغام بعد الاعلان عن موعد حفلها الجديد في السعودية، من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشرت أحلام صورة لـ بوستر الحفل عبر خاصية ستوري، وعلقت :" السعودية تنور بأم عمر "، ومن جانبها قامت انغام باعادة نشر "بوست" أحلام. وتحيي أنغام الحفل بمشاركة الفنان محمد عبده وتركي عبد الله يوم 22 سبتمبر الذي يصادف اليوم الوطني الـ89 للمملكة. Advertisements وعلى صعيد آخر، حصدت انغام جائزة افضل مطربة عربية في مهرجان الفضائيات العربية. قد يهمك ايضاً: أحلام تنشر كواليس تصوير الحلقات الأول -من الموسم الخامس لـ ذا فويس

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