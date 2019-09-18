كارول سماحة تتجاهل حملة التنمر عليها بعد صورتها في باريس

القاهرة - لايف ستايل
تجاهلت الفنانة اللبنانية كارول سماحة حملة التنمر التي تعرضت إليها عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي انستجرام بسبب نشرها لصورة في باريس والتجاعيد ظاهرة بشكل واضح.
وانهالت التعليقات من بعض متابعي كارول سماحة الذين تساءلوا عن سبب لجوئها لـ فوتوشوب لإخفاء تلك التجاعيد، فيما دافع عنها آخرون مؤكدين أن كارول سماحة من النجمات اللاتي يتميزين بالعفوية والطبيعية.
وأحيت كارول سماحة حفلها في العاصمة الفرنسية باريس مساء أمس الثلاثاء بحضور الجاليات العربية.
يشار إلى أن آخر أعمال كارول سماحة الغنائية "بتامن بالصدفة" .
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