درة تؤكد أن مهرجان الجونة شرف لكل من يشارك به

عبرت الفنانة درة عن سعادتها بالمشاركة كعضو لجنة تحكيم للأفلام القصيرة بالدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، الذي تنطلق فعالياته يوم الخميس المقبل.

وقالت درة: إن مهرجان الجونة مشرف، وكل من يعمل بالمهرجان ينال شرفا، كونه أحد أهم المهرجانات السينمائية، وأضافت: "واكبت ولادة مهرجان الجونة، وله طعم خاص بالنسبة لى، وهو مهرجان قائم بذاته وكبير".

يذكر أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019، وتهدف إلى جمع صناع السينما في المنطقة والعالم، لتنمية روح التبادل الثقافي بتقديم أفضل إبداعاتهم السينمائية، ما يعززه التزام المهرجان باكتشاف صناع جدد للسينما، ويمكنهم دفع عجلة صناعة السينما العربية للأمام، حيث يتنافس في المهرجان ما يزيد عن 80 فيلمًا.

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