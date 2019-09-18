Apple TV+ ينطلق بأسعار منافسة لمنصة Netflix







اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: دخلت شركة Apple العالمية على خط المنافسة في خدمة البثّ التلفزيوني. حيث أعلنت إطلاق خدمة جديدة باسمها تحت عنوان Apple TV +، والتي ستكون متاحة للمستخدمين خلال فصل الخريف المقبل.

الجدير ذكره أنّ المنصة الجديدة ستنفرد بعرضٍ حصري لفيلم نجم مسلسل Game of Thrones الشهير جيسون ماموا بعنوان "See". علماً أن كلفة الإشتراك في هذه خدماتها ستبلغ 4.99 دولار أميركي في الشهر. ما يعني أنها ستنافس الشركة العالمية Netflix التي تبلغ كلفة الإشتراك بخدماتها بين 8 و13 دولار أميركي.

هذا وستُعلِن Apple تباعاً عن عقودها مع شركات إنتاج عالمية لبثّ العديد من المسلسلات والأفلام والبرامج الوثائقية عبر شبكتها الجديدة.





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