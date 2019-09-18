بعد 8 أسابيع بدور العرض.. "الفيل الأزرق 2" يقترب من 100 مليون جنيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: اقترب فيلم "الفيل الأزرق 2" من حاجز الـ100 مليون جنيه، بعد 8 أسابيع من طرحه بدور العرض السينمائي. وحقق الفيلم حتى الآن إيرادات قدرها 98 مليونا 946 ألفا 731 جنيها. ويتنافس الفيلم مع عدد من الأفلام هي "الكنز 2"، "خيال مآتة"، "ولاد رزق"، "إنت حبيبي وبس"، بالإضافة لفيلم "الممر" من سباق أفلام عيد الفطر. فيلم "الفيل الأزرق 2" بطولة كريم عبدالعزيز، نيللي كريم، هند صبري، إياد نصار، ومن تأليف أحمد مراد، وإخراج مروان وحيد حامد.

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