عمرو دياب يكشف عن "بوستر" أغنية جديدة من ألبوم "أنا غير"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:
كشف الفنان عمرو دياب عن استعداده لطرح أغنية جديدة بعنوان "تحيرك" من أحدث ألبوماته "أنا غير"، وذلك بعد طرح الأغنية عبر إحدى شركات المحمول.
عمرو كشف عن بوستر الأغنية عبر صفحته الرسمية بموقع فيسبوك، سبق وهي رابع أغنية يقدمها من ألبومه، بعد طرح أغاني "بحبه"، "أنا غير" و"يوم تلات"، وأثارت الأخيرة جدلًا واسعًا بمجرد طرحها، وهي من كلمات تامر حسن وألحان عزيز الشافعي.
ومن المقرر أن يحيي عمرو دياب يوم 4 أكتوبر المقبل، الحفل المقام في خليج العقبة بالأردن
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