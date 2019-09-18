"حماقي ورمضان والشرنوبي" مرشحون لجوائز "أطفال نيكلوديون أبو ظبي 2019"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

كشفت الشركة المالكة لقنوات نيكلوديون ودائرة الثقافة والسياحة- أبو ظبي، في بيان صحفي عن قائمة النجوم المصريين المرشحين لجوائز "اختيار أطفال نيكلوديون أبو ظبي 2019"، والتي يتم من خلالها تكريم النجوم والفنانين والشخصيات المفضّلة لدى الأطفال في مجالات متعددة منها: السينما والتليفزيون والموسيقى والرياضة والألعاب الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي الرقمية.

ومن بين الأسماء المصرية المُرشحة في فئة النجوم الصاعدة: الفنان محمد الشرنوبي والفنانة سلمى أبو ضيف، فيما تضمنت فئة الفرق الموسيقية: شارموفرز، وبوي باند، وشملت فئة أفضل ممثل وممثلة: دنيا سمير غانم ومحمد رمضان وعمرو يوسف.

ومن بين الشخصيات المصرية التي تضمنتها قائمة المرشحين لجوائز "اختيار نيكلوديون أبوظبي 2019" الفنان محمد حماقي في فئة أفضل مطرب إلى جانب الفنانة كارمن سليمان في فئة أفضل مطربة.

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يذكر أن "نيكلوديون" اعتمدت آلية تصويت جديدة بدأت في الثامن من أغسطس، وتنتهي ليلة حفل توزيع الجوائز والمقرر يوم 20 سبتمبر الجاري.

وتعتبر استضافة أبوظبي للدورة الأولى من حفل "جوائز اختيار أطفال نيكلوديون" خطوة هامة في أجندة الفعاليات الترفيهية للإمارة . يُقام الحدث لأول مرة في منطقة الشرق الأوسط، إذ وقعت أبوظبي اتفاقية للحصول على حق استضافة الحفل وحدث عالم نيكلوديون الترفيهي لمدة 5 أعوام متتالية.

من جهته، عبر سعيد السعيد، مدير تسويق الوجهة السياحية بدائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي عن سعادته بإقامة الحدث، قائلًا: "نتطلع إلى استضافة أسبوع من الأحداث الترفيهية العائلية عالمية المستوى هنا في أبوظبي، على رأسهم استضافة جوائز اختيار أطفال نيكلوديون. نرحب بجميع المرشحين من الدول العربية والعالم بأسره، ونأمل أن يمنح هذا الحدث العالمي الباهر زوار وسكان أبوظبي بتجربة لا تنسى."