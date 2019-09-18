تكريم محمد رمضان بالجامعة الأمريكية.. ومنظم حفلاته نستعد للحفل الثالث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

تقيم الجامعة الأمريكية حفلًا لتكريم للفنان محمد رمضان، يوم الأربعاء المقبل، 25 سبتمبر، وذلك في قاعة الشهرة بمقر الجامعة بالتجمع الخامس.

ويبدأ الحفل في السادسة مساء، وفي السابعة تبدأ أولى فقراته بعرض فيديوهات لأغانيه وأعماله، ويعقبها تقديم محمد رمضان للحديث عن مشواره الفني، ثم حوارًا مفتوحًا مع طلبة الجامعة.

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وقال منظم الحفلات نبيل السويسي لمصراوي: "نستعد حاليًا لإقامة ثالث حفلات الفنان محمد رمضان، ومن المقرر أن يقام في مصر، وخلال الأسبوع المقبل يتم إعلان الموعد والمكان المحدد له".

السويسي علق على الهجوم الذي قد يواجهه الحفل، عقب الجدل الذي أثاره الحفل السابق للفنان محمد رمضان، بالساحل الشمالي: "نحن لا نقدم أي شيء مسيء بالعكس، نقوم بتطوير في صناعه الحفلات اللايف، وننافس بها العروض العالمية بشكل محترم وباستخدام تقنيات حديثة وقبل كل هذا نأخذ كل التصاريح اللازمة لإقامة الحفل، وما فعله محمد رمضان في الحفلات الخاصة به، مثير للجدل لأنه جديد على الناس".