نوال الزغبي تهنئ ماجي بوغصن بعيد ميلادها.. والأخيرة ترد

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:
حرصت الفنانة نوال الزغبي على تهنئة الفنانة ماجي بوغصن، بعيد ميلادها، الذي يوافق يوم 18 سبتمبر، لتكمل عامها الـ39.
وكتبت الزغبي، عبر حسابها على"تويتر"، قائلة: "بعيدك بتمنالك الصحة لـ٢٠٠ سنة لقدام، والباقي سهل عليكي، كل عام وأنتي بألف خير يا صديقتي الغالية".
وردت ماجي، على تدوينتها قائلة: "من أمنياتي إنك تبقي صديقتي طول العمر، يخليلي إياكي ويخليكي بصحتك ونجاحك يا قمر".
يذكر أن نوال الزغبي أعلنت تصالحها مع الفنانة اللبنانية إليسا مؤخرًا في عزاء المخرج اللبناني الشهير سيمون أسمر.
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