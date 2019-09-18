عاصي الحلاني يستعيد ذكرياته مع سيمون أسمر

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشر الفنان اللبناني عاصي الحلاني، عبر حسابه الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعه بالمخرج الراحل سيمون أسمر.
وعلق: "إنه سيمون أسمر، الرمز، المدرسة، والمرجعية، ثالوث حبّ هو، كان مثال الأب الروحي لي في الفنّ والعطاء، وفي الغناء على مسارح النجوم ومدارج البدايات، هو هكذا كان، مساكب بيلسان، خلود أرز، وصلابة سنديان، وفضاء يعبق بالحبّ والعبقرية، رجلٌ ومخرجٌ مبدعٌ، حدائق ورد وعناوين جمال".
وتابع: "لعله من عجائب القدر ومن قسوته، أن يسبقني إلى المشفى بيوم، وألحقه أنا مصابا في اليوم الثاني إلى المستشفى نفسه، حيث كان فارس الإبداع الأسمريّ يصارع الموت، وكنت أنا أقاوم الجروح من كبوة فرسٍ، فلم يمهلني القدر أن ألقاه، وأقبّل عيونه وألتمس قلبه السمح الرحب".
وأضاف: "كان شعلة من نور، ومنارة شاهدة على زمن جميل، سيمون أسمر لأنني أحببتك بعظمة، سأفتقدك كثيرا، أستاذا كبيرا، وصانع نجوم، ومبدعا، بصماتك تحاكي الشمس، وتسكن الذاكرة".
رحل عن عالمنا المخرج سيمون أسمر منذ أيام، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 76 عاما.
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