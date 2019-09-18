افتتاح مهرجان الجونة غدا.. تعرف على التفاصيل الكاملة

كتبت: ياسمين عمرو في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 02:26 مساءً - تنطلق مساء غد الخميس فعاليات الدورة الثالثة لمهرجان الجونة السينمائي وتستمر حتى يوم 27 من شهر سبتمبر الجاري، بمشاركة عدد كبير من نجوم السينما المصرية والعربية والعالمية ومن المقرر أن يتم تكريم الفنان العالمي من أصل مصري مينا مسعود في حفل الإفتتاح، ومنح جائزة الإنجاز الإبداعي للنجم محمد هنيدي

وحسب البيان الرسمي لإدارة المهرجان تأكدت مشاركة 80 فيلمًا في مسابقات المهرجان الرسمية، وهي الأفلام القصيرة، الأفلام التسجيلية، الأفلام الروائية، تتنافس على جوائز مالية تبلغ 224 ألف دولار أمريكي.

ووقع اختيار إدارة المهرجان على فيلم "Ad Astra" ليكون فيلم الافتتاح، وهو من إخراج جيمس جراي، وبطولة براد بيت، تومى لى جونز، روث نيجا، دونالد سثرلاند، جيمى كينيدى، وتدور أحداثه عن مهندس تابع لفصيلة عسكرية يبحث عن والده المختفى في المجرة، بعدما اختفى قبل ٢٠ عامًا خلال مشاركته في مهمة بحث فضائية.

ومن المقرر أن يمنح المهرجان خلال فعالياته العديد من الجوائز منها جائزة الإنجاز الإبداعي، والمقرر منحها للمخرجة الفلسطينية مى مصرى خلال حفل الافتتاح، والفنان محمد هنيدى في حفل الختام، فضلًا عن نجم عالمي لم يتم الكشف عن هويته حتى اللحظة.

وتشهد أورقة المهرجان العديد من الندوات والورش النقاشية منها مائدة حوار خاصة بسينما من أجل الإنسانية السبت ٢١ سبتمبر في الجامعة الألمانية الساعة ١٢ ونصف ظهرا يديرها رانيلد ايك، ومحاضرة حول الترميم والحفاظ على الأفلام في نفس اليوم في العاشرة والنصف صباحًا، بحضور ساندرا شولبيرج ويديرها جاى ويسبرج، بجانب لقاء عن جماليات تصميم الصوت بحضور راسول بوكاتى يعقبها نقاش مع أنوب سينج.

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وضمن فعاليات منصة الجونة يشهد يوم الخميس ٢٦ سبتمبر حوارًا مفتوحًا مع المخرجة الفلسطينية مى المصري، إضافة إلى حوار مفتوح مع المخرج التونسى المخضرم فريد بوغدير، تديره الفنانة هند صبرى في الثانية عشرة والنصف ظهرًا.

و يعرض المهرجان هذا العام بعض الأفلام التى شاركت في مهرجانات سينمائية كبرى مثل كان، برلين، كارلوفى فاري، فينسيا، تورنتو منها فيلم "١٩٨٢" للمخرج وليد مؤنس، الذى فاز بجائزة أفضل فيلم آسيوى في مهرجان "تورونتو السينمائى الدولى" ومنها الفيلم الفائز بالسعفة الذهبية لمهرجان "كان" السينمائي، "طفيلي" للكورى بونج جون هو، ويروى قصة عائلة أفرادها من العاطلين، تجمعها الأقدار في علاقة مع عائلة ثرية، ويعالج قضايا البطالة، في مقابل الاعتماد على النفس.

كما تعرض مجموعة من الأفلام كعرض أول في المهرجان خارج المسابقة الرسمية مثل: "لما بنتولد" ويعد الفيلم آخر سيناريو من تأليف الكاتبة الراحلة نادين شمس، وإخراج تامر عزت في ثانى تجاربه الإخراجية الروائية الطويلة، بعد فيلمه الروائى الأول "الطريق الدائري" كما قدم فيلمًا تسجيليًا يحمل اسم "مكان اسمه الوطن"، وهو من بطولة "عمرو عابد، سلمى حسن، والمطرب أمير عيد عضو فرقة "كايروكي" في أول مشاركة سينمائية له، وابتهال الصريطي، ومحمد حاتم، ودانا حمدان، وبسنت شوقي، والفنانة حنان سليمان والفنان سامح الصريطي.

يشارك مينا مسعود في الدورة الثالثة بدعوة من وزارة الهجرة المصرية التي أصدرت بيانا رسميا أكدت فيه موافقة النجم العالمي بطل فيلم "علاء الدين" على المشاركة في فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، لافتة إلى أن مينا سيحضر بمبادرة من وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، وإدارة المهرجان، ضمن حملة للتواصل مع أبناء الجيل الثاني من المهاجرين المصريين.

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