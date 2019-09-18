بالصور: براد بيت يزور مقر ”ناسا“ قبل فيلمه الجديد.. ماذا فعل؟

حصل النجم العالمي براد بيت، على فرصة للدردشة مع رائد فضاء حقيقي أثناء زيارته لمقر ناسا، أمس الإثنين، في واشنطن العاصمة. وزار الممثل البالغ من العمر 55 عامًا محطة الفضاء الدولية، التي تدور على ارتفاع 390 كيلومترًا تقريبًا عن سطح كوكب الأرض وبسرعة 28 ألف كلم في الساعة، حيث تحدث مع الرائد نيك لاهاي حول صعوبات مهمته التي استغرقت 200 يوم. وطرح براد عدة أسئلة تركزت حول كيفية حفاظ رواد الفضاء على ساعاتهم البيولوجية ثابتة، أثناء وجودهم في محطة الفضاء الأمريكية ”ناسا“، وفقًا لصحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية.

وتساءل براد أيضًا عن أماكن العيش في محطة الفضاء الدولية، والجوانب النفسية للعزلة عن الإنسانية في الفضاء الخارجي، وما تداعيات ذلك على الجسم كونه في بيئة تساوي صفرًا لفترة طويلة من الزمن. وفي فيلمه الأخير، يجسد براد دور رائد فضاء يُدعى ”روي مكبرايد“ في مهمة لكشف الحقائق عن النظام الشمسي ووالده المفقود بعد رحلته الفاشلة قبل 30 عامًا تقريبًا. ورغم دوره الجديد، اعترف براد مؤخرًا بأن السفر إلى الفضاء التجاري لن يكون موطن قوة. ولدى سؤاله عما إذا كانت لديه أي رغبة في الذهاب إلى الفضاء فعليًا، أجاب:“لا، ليس لدي رغبة على الإطلاق، ربما عندما كنت أصغر سنًا“.