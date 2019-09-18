شيرين تجهض طفلها الأول.. تفاصيل محزنة تقلق الجمهور

حالة من الحزن يعيشها جمهور الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد أن تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خبر إجهاضها طفلها الأول من زوجها النجم حسام حبيب. فغرد الحساب الرسمي لقناة “mtvlebanon” عن خبر إجهاضها وحالتها النفسيه ،ويقال أن شيرين تعرضت للإجهاض في الشهر الخامس من الحمل أثناء تواجدها في الولايات المتحدة الأمريكية حيث مكثت لمدة ثلاثة أشهر من أجل الإطمئنان على صحة الجنين وولادته هناك. الإ أنها عادت أدراجها إلى مصر برفقة زوجها بعد فقدانها الجنين، ورغم أن خبر إجهاضها حاز على صدى واسع الإن أن شيرين تجاهلته تماماً ولم تصدر أي تصريح بشأنه.

وغردت عبر تويتر مواسية صديقها القنان عاصي الحلاني بعد الحادث المروري الذي تعرض له “ألف سلامة على الصديق الغالي والحمد لله على سلامتك، وإن شاء الله تكون بخير وتقوم بالسلامة لبيتك وجمهورك اللي بيحبك”، كما غردت لمعجبينها على هاشتاق تصدر بالأمس منصة التواصل الإجتماعي “تويتر” #اشتقنالك_شيرين :”انا فرحانة جداً بحبكم ليا والتفاعل ده. بجد شكراً ودايماً ضهر وسند لأي حد. قد إيه حسيت بأمان من الهشتاج ده، وإني مهما غبت هلاقي ناس بتسأل عليا. أنا كنت في أجازة وحالياً شغالة على ألبومي الجديد وخلصت منه أول أغنيتين. إن شاء الله أرجعلكم بألبوم قوي يعوض الغياب”.