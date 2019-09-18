غدًا.. حفل ختام مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي

يقام مساء غدًا، الخميس، حفل ختام الدورة السادسة والعشرين لمهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي، ومن المقرر إقامتها بدار الأوبرا المصريةفي القاهرة.
ويشار إلى أن يقدم المخرج وليد عوني خلال الحفل عرضاً راقصاً بعنوان"دموع حديد"، كما يشهد الحفل تكريم مجموعة من الفنانين المصريين، منهم الممثل سيد رجب والممثلة سميرة عبد العزيز، والناقد عبد الرازق حسين، واسم المخرج الراحل محمد أبو السعود.
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