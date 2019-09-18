بالصور.. تكوينات راقصة في اليوم الثالث لورشة مشروع كومب بالمعاصر والتجريبي

بدأت منذ قليل وقائع اليوم الثالث من ورشة مشروع كومبي للمدرب الأوغندي جينجو اسماعيل، ضمن فاعليات مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر و التجريبي في دورته الـ 26.



استهل اسماعيل بداية الورشة بعرض فيديو لأحد العروض الفنية الراقصة التي صممها من قبل لفرقته على مجموعة المتدربين ، والذي يسخددم به الأسلوب الذي يعتمده في الرقص وهو الدمج بين الرقص التقليدي والمعاصر، في محاولة لإثارة خيال المتدربين للابتكار

والابداع، فقد طلب من كل منهم التفكير في تصميم حركات جديدة ومبتكرة مستعينا بما شاهدوه في ذلك الفيديو .

ثم انتقل إلى تمارين الاحماء اليومية المعتادة، والتي يبدأ فيها بالرقص مستخدما القدمين ثم اليدين و باقي أجزاء الجسد ، وينهي اسماعيل مجموعة تمارين الإحماء بتمارين استطالة الجسد.



وفي الجزء الثاني من الورشة يستكمل ما بدأه

بالأمس حول الارتجال الحركي، حيث قام بتقسيم المتدربين إلى مجموعتين، وطلب من كل مجموعة ابتكار حركة ثم تقوم بالبناء عليها حركة أخرى حتى نصل لثلاث لحركات كما وضح في اليومين السابقين، وبعد ذلك يقوم هو بدمج الحركات الثلاث من كل مجموعة ليكونوا معا رقصة واحدة.. مشيرا إلى أهمية تنوع الحركات الثلاث بين مستويات ثلاث، وتنوع إيقاع الحركات الثلاث بين الحركة البطيئة والحركة السريعة، ويؤكد أن عملية البناء هي الآلية المستخدمة في هذا التمرين، وأن أي حركة أيا كانت يمكن البناء عليها وتطويرها لتصبح رقصة.