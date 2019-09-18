إبهار حكاية أليس فى بلاد العجائب بتقنيات الأبعاد الثلاثية في الأوبرا

نجحت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، فى التعاقد مع فرقة مركز تريومف الروسية للموسيقى لتقديم العرض العالمى الشهير أليس فى بلاد العجائب، من إخراج إليكسى بيجانوف، وذلك فى أربعة حفلات صباحية ومسائية يومى السبت والأحد 21 ، 22 سبتمبر، تقام في الحادية عشر صباحًا والثامنة مساءً على خشبة المسرح الكبير .



يتميز العرض بتداخل التكنولوجيا الحديثة مع تنوع وثراء العناصر الفنية التى تجمع تقنيات الأبعاد الثلاثية والألعاب النارية والمؤثرات الضوئية والبصرية وغيرها من ملابس وأقنعة وإكسسوارات مع المشاهد الغنائية والاستعراضية التى تحوّل المسرح إلى عالم من السحر والخيال ويروى القصة الشهيرة التى تحمل نفس الاسم وتدور حول الفتاة أليس

التى تنتقل إلى عالم خيالي تسكنه مخلوقات غريبة حيث انتظرتها الكثير من المغامرات والمواقف الشيقة .

يذكر أن رواية أليس فى بلاد العجائب كتبها عالم الرياضيات الإنجليزي تشارلز لوتويدج دودسون تحت اسمه المستعار لويس كارول عام 1865 ونالت شعبية ضخمة لدى الأطفال والبالغين على حد سواء لتلاعبها بالمنطق واحتوائها على شخصيات جذابة ومتنوعة، ترجمت إلى 174 لغة على الأقل منها العربية واليابانية وصدرت عنها معالجات متعددة .