حلا شيحة تحلق للجونة لحضور فعاليات المهرجان

تسافر الفنانة حلا شيحة، اليوم الأربعاء، إلى مدينة الجونة، وذلك لحضور حفل افتتاح وفعاليات الدورة الثالثة من مهرجانالجونة السينمائى، الذي من المقرر انطلاقه غد الخميس.
ويشار إلى أن تعد هذه المرة الأولى لحضور حلا مهرجان الجونة، حيث أنها عادت إلى التمثيل مجددًا خلال الشهور الأخيرة وشاركت بمسلسل "زلزال" وخاضت به السباق الرمضاني الماضي.
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