بالصور.. تكريم نجوم الوسط الفني في مهرجان "Egypt eye on fashion "

اختتمت فعاليات مهرجان " Egypt eye on fashion " في دورته الأولي والذي يرأسه هاني هيبة الذي حرص على تكريم نجوم الفن بعد انتهاء عرض الفاشون لأهم مصممي الأزياء في مصر وهما جينا سلطان ومحمد نور ومي علام ومن الجزائر موهبة بولدروع وخالد السويفي وحياة مدني وحياة بلخاري وكريمة بكيري وحنان رافي ولطيفة بوازعه والذين تم تكريمهم مع نجوم الوسط الفني . موهبة بولدروع وخالد السويفي وحياة مدني وحياة بلخاري وكريمة بكيري وحنان رافي ولطيفة بوازعه والذين تم تكريمهم مع نجوم الوسط الفني . وشهد المهرجان حفل توزيع الجوائز على نجوم الوسط الفني منهم النجم أحمد زاهر والفنانة دوللي شاهين والفنانة سميرة عبدالعزيز والمطرب محمد نور وراندا البحيري وأمل رزق ومروة عبدالمنعم ونرمين ماهر والإعلامي أسامة منير ومحمد جمعة وإنجي خطاب والمطربة إيناس عز الدين وابتسام اليماني وأية زايد وموسي صبري المستشار الإعلامي للمهرجان واختتم المطرب محمد نور الحفلة بغناء أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من النجوم. أحمد زاهر والفنانة دوللي شاهين والفنانة سميرة عبدالعزيز والمطرب محمد نور وراندا البحيري وأمل رزق ومروة عبدالمنعم ونرمين ماهر والإعلامي أسامة منير ومحمد جمعة وإنجي خطاب والمطربة إيناس عز الدين وابتسام اليماني وأية زايد وموسي صبري المستشار الإعلامي للمهرجان واختتم المطرب محمد نور الحفلة بغناء أشهر أغانيه وسط تفاعل كبير من النجوم. Advertisements

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