شاهد.. رانيا يوسف تشوق متابعيها لاطلالتها في الجونة

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 01:42 مساءً - شوقت الفنانة المصرية رانيا يوسف متابعيها لاطلالتها في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي التي من المقرر أن تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019.
وعبر حسابها الرسمي على موقع انستغرام، نشرت رانيا يوسف مقطع فيديو تستعرض فيه إطلالاتها خلال حضورها المهرجان في السنوات الماضية وتألقها على السجادة الحمراء.
وعلقت رانيا يوسف على الفيديو” انتظروا رانيا في الجونة 2019″.
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