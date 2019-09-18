نادين نسيب نجيم توضح حقيقة وجود خلافات بينها وبين قصي خولي

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

علقت الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم، على الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول وجود خلافات بينها وبين الفنان السوري قصي خولي، خلال مشاركتهما في مسلسل “خمسة ونص”.

نادين نسيب نجيم، خلال لقائها في برنامج “عرب وود”، والمذاع عبر فضائية “روتانا”: “من أول العمل وحتى من قبل ومن أكثر من سنة إلى اليوم علاقتي فيه كتير حلوة، ونحن كتير أصدقاء وبنحترم شغل بعض وهذا شيء مهم”.

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يذكر أن نادين نسيب نجيم، شاركت مع الفنان السوري قصي خولي، في بطولة مسلسل “خمسة ونص”، والذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مع الفنان السوري معتصم النهار، وحقق المسلسل نسبة نجاح كبيرة خلال عرضة.

وكرمت نادين نسيب نجيم، خلال مهرجان الفضائيات العربية، بجائزة أفضل فنانة عربية لعام 2019، عن دورها في المسلسل، كما تم تكريم الفنان معتصم النهار، وذلك في أول تكريم لهما بمصر.

وأعلنت الفنانة اللبنانية نادين نجيم، انفصالها عن زوجها رجل الأعمال هادي أسمر، في هدوء تام، وذلك زواج بعد دام لمدة ٧ سنوات، وأنجب هذا الزواج عن طفلين.