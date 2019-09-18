طبيب كيم كاردشيان يكشف تطورات حالتها الصحية

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

بعد أن طمأنها طبيبها الخاص بأنها غير مصابة بمرض الذئبة، الذي عاشت بسببه حالة من الذعر خلال الأيام القليلة الماضية، كشف طبيب نجمة تليفزيون الواقع والعارضة الأمريكية كيم كاردشيان، عن حقيقة الآلام التي تداهمها، حيث أوضح أنها تعاني من مرض التهاب المفاصل الصدفي بيديها وذراعيها.

الطبيب أشار إالي أن المرض الأساسي الذي تعانيه كيم كاردشيان، هو التهاب المفاصل الصدفي، وهو نوع من أنواع التهاب المفاصل، الذي ينتج عن مرض الصدفية، وليس مرض الذئبة.

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ومن جابنها أعربت النجمة العالمية البالغة من العمر 38 عاما، عن ارتياحها بعد هذا الكشف، لأن أكثر ما كانت تخشاه هو ثبوت إصابتها بمرض الذئبة، الذي يعد مرضًا من أمراض المناعة الذاتية، يهاجم أنسجة الجسم السليمة ويدمرها.

أمّا عن التهاب المفاصل الصدفي فإنه مرض يمكن التعامل معه، على الرغم من أنه يتسبب بألم المفاصل والتهابها وتصلبها، وهو أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الثلاثين عامًا، ومن الملاحظ أن الأشخاص الذين يعانون من الصدفية الجلدية هم أكثر عرضة أن تتطور لديهم الإصابة بالتهاب المفاصل الصدفي.

وأفادت تقارير بأن نجمة تليفزيون الواقع تسير الآن على نظام معين من الأدوية، كي تتمكن من مسايرة الآلام التي تشعر بها، ونقلت عن كيم قولها، إن ما تتمناه حقًا الآن هي أن تتمكن من العودة لحيويتها ونشاطها من أجل أطفالها، بعيدًا عن أي كآبة أو إحباط.