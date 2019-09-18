كيف رد كريم فهمي على متابعة قارنت بين بناته وبنات نانسي عجرم؟.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرض الفنان المصري كريم فهمي مؤخرا لهجوم من بعض متابعيه، بعدما نشر صورة من حفل زفاف شقيقه أحمد فهمي، والفنانة هنا الزاهد، تجمع زوجته وابنتيه “كاميليا وناعومي”، لكنه حرص على إخفاء ملامحهما.

إحدى متابعات كريم قارنت بين بناته وبنات الفنانة اللبنانية نانسي عجرم التي لا تخفي وجوههن في الصور التي تنشرها لهن، حيث كتبت: “كريم فهمي حاطط قلوب على صور بناته في الوقت اللي نانسي عجرم منزله فوتوسيشن لبنتها اللي عمرها شهور وزي القمر ما شاء الله.. طبعا هو خايف على بناته من الحسد واللي واضح إنهم أحلى كتير من بنت نانسي”.

الفنان المصري رد على كلام المتابعة، بقوله: “مش قصة أحلى ولا أوحش.. قصة إن أنا حر بس للأسف السوشيال ميديا ادت ناس كتير حق التدخل في الحياة الشخصية.. يعني حضرتك مقدرش أقولك بتلبسي ده ليه ومتلبسيش ده ليه زي فلانة مثلا متحررة.. كده ابقا قليل الذوق. شكرًا”.

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وكان كريم فهمي قد فوجئ مؤخرا بإحدى متابعته تسخر من ابنتيه واللتان وضع على وجيههما قلوب، وتصف شعرهما بـ “سلك المواعين”

وحاول كريم السيطرة على غضبه، وكتب لها: “هتغلطي في بناتي هتسمعي كلام عمره ما طلع مني وأنا هحترم أن ليكي اب هيزعل “، إلا أن شقيقه أحمد فهمي قرر التدخل والرد بعنف وألفاظ خارجة.

أحمد فهمي قال في تعليقه: “انا مش لاقى (...) اللي شاتمة كاميليا وناعومي، ما هو لما واحدة يوصل بيها النفسنة على اطفال يبقى اكيد ريحتها أوسخ من رجلي الساعة ٣ الضهر وانا لابس جزمة من غير شراب وفاقدة الأمل إنها تتجوز”.

وأضاف: “بيني وبينك دا أحسن عشان الأشكال دي مينفعش تتكاثر.. دا المفروض يعقموهم كمان... أنا طول عمري بقول عندكو حق إني بتعصب زيادة لكن المرة دي مش هسمع حد لما وسخة زي دي تتكلم عن طفلة وتقول شعرها سلك مواعين”.