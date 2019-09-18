شريف مدكور يحتفل بعيد ميلاده مع أصدقائه.. ويكشف عن عمره.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم

احتفل الإعلامي المصري شريف مدكور بعيد ميلاده، بحضور عدد كبير من أصدقائه المقربين.

الإعلامي المصري شارك جمهوره بمقطع فيديو من الحفل، على حسابه الخاص على موقع “إنستجرام”، ظهر فيه وهو يحمل تورتة عيد ميلاده، والتي احتوت على مجسم لحلبة مصارعة، كاشفا عن عمره، وهو 47 عاما.

شريف ظهر في المقطع وهو يغني أغاني عيد الميلاد مع أصدقائه، وكان من بينهم الفنانة دنيا عبدالعزيز، والإعلامية مريم أمين، والإعلامية سالي شاهين، وغيرهم

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دنيا عبدالعزيز نشرت صور من الحفل، على حسابها على “انستجرام”، ووجهت تهنئة لشريف، بقولها: “عقبال سنين كتير حلوة شبه قلبك ، كل سنة وانت في وسطنا وفي قلبنا”، وقد تمنى له الجمهور عيد ميلادا سعيدا وعمرا مديدا.

وكان الإعلامي المصري شريف مدكور قد قام بإجراء عملية جراحية لإزالة ورم سرطاني أصابه في القولون، وذلك داخل مستشفى دار الشفاء.

الإعلامي المصري كشف لجمهوره مؤخرا أنه بدأ العلاج الكيماوي، وذلك بعد خضوعه لعملية استئصال ورم سرطاني في القولون.