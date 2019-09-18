مدحت صالح يطلق «حد غيرى»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب المصري مدحت صالح، أغنية جديدة تحمل اسم “حد غيرى”، وجاء ذلك بعد عدة تأجيلات، وهى من كلمات معتز الإمام، وألحان محمود أنور، وتوزيع محمد شفيق، على موقع “يوتيوب”.

وكان النجم المصري قد أحيا مؤخراً، حفلا غنائيا ضمن فعاليات مهرجان القلعة الدولى للموسيقى والغناء فى دورته الـ28، والذى نظمته دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر، وقدم مدحت أشهر أغانيه، بين القديمة والجديدة، مثل “حبيبى يا عاشق” و”قلب واحد” و”تعرفى تسكتى” وحتى “كوكب تانى” وغيرها.

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وعلى جانب أخر، وقع اختيار صناع مسلسل “بنت القبائل” للمخرج حسنى صالح على مدحت صالح لتقديم أغانى العمل بمشاركة المطربة الشابة ياسمين، والعمل بطولة سمية الخشاب وعمرو عبد الجليل وباسم سمرة وسهر الصايغ ونضال الشافعى ومحمود عبد المغنى، المقرر البدء فى تصويره خلال الفترة المقبلة.

والجدير بالذكر أن مدحت صالح عُرض له مؤخرًا مسلسل “أبو العروسة 2” من 60 حلقة، وشارك فى بطولته ​سيد رجب​، ​سوسن بدر​، ولاء الشريف، ونرمين الفقى، وميدو عادل، ومحمود حجازى، وكارولين عزمى، تأليف هانى كمال، إخراج كمال منصور.