بعد تأجيله.. طرح فيلم «الطيب والشرس واللعوب» لمي كساب

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

قررت الشركة المنتجة لفيلم “الطيب والشرس واللعوب” طرحه يوم 2 أكتوبرالمقبل، بطولة أحمد فتحى وبيومى فؤاد ومى كساب ومحمد سلام، وذلك بعد عدة تأجيلات.

من ناحية أخرى يجسد أحمد فتحى في أحداث الفيلم شخصية خلدون وشهرته “الشرس”، ويمتاز بالشهامة والجدعنة والكرم والطيبة لكنه شرس في نفس الوقت.

Advertisements

وتدور أحداث الفيلم حول 3 ممثلين كانوا نجوم شباك ولديهم جمهور ومتابعين خلال فترة التسعينيات، ولكن تدهور بهم الحال وأصبحوا بعيدا عن الأضواء لعدم طلبهم من قبل المنتجين والمخرجين فيقررون العودة من خلال إنتاجهم الخاص على نفقتهم الشخصية.

فيلم “الطيب والشرس واللعوب” يضم مجموعة من النجوم هم الفنان أحمد فتحى، مى كساب، محمد سلام، بيومى فؤاد، طارق الإبيارى، وغيرهم، والفيلم سيناريو وحوار رأفت رضا، وإخراج رامى رزق الله.

وعلى جانب أخر، طرحت مى كساب مؤخرا أغنية ” البنيه”، على طريقة الفيديو كليب عبر”يوتيوب”، والتى تعد واحدة ضمن أغانى ألبومها الأخير “أنا لسه هنا”، الذي حقق نجاحا كبيرا، من كلمات أحمد مرزوق وألحان أوكا وأورتيجا، وإخراج كامبا.