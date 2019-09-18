شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال الفنان المصري كريم فهمي بعد نشره لصورة مع زوجته؟ والان مع التفاصيل

نشر الفنان المصر كريم فهمي صورة تجمعه بزوجته دانيا البناوي، عبر حسابه بموقع "إنستجرام"، وأخفى وجهيهما. وعلق فهمي، على الصورة: "حد ليه شوق في حاجة؟، مساء الفل على المحترمين، ولاد الناس المتربية". وتعرض كريم فهمي منذ أيام لبعض الهجوم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد أن نشر صورة لابنتيه ناعومي وكاميليا.

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