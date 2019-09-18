شكرا لقرائتكم خبر عن نساء لا يتأثرن بكبر السن.. شاهد كيف تبدو “كارول سماحة“ من دون مكياج! والان مع التفاصيل

أثارت صورة نشرتها الفنانة كارول سماحة جدلًا بين متابعيها عبر منصات التواصل الاجتماعي، بسبب ما أظهرته من تقدم عمر الفنانة اللبنانية.

ونشرت كارول سماحة صورة لها من باريس مع مدير أعمالها ماريو أسطى عبر «إنستجرام»، وقد ظهرت فيها بدون مساحيق تجميل، وقد ظهرت على وجهها بعض التجاعيد.

وجاءت تعليقات المتابعين على الصورة باستنكارها وأن عليها إزالتها لأنها ليست كبيرة بهذا الشكل، وأنا الصورة تظهر عمرها بشكل أكبر من العادي.

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بينما على الجانب الآخر انطلقت مظاهرة في حب كارول ومدح طبيعيتها التي ظهرت بها في الصورة، وانتقلت مظاهرة الحب من «إنستجرام» إلى «تويتر» حيث شارك فنانون ومتابعون صورة «كارول» مادحين في صوتها وموهبتها.

وكتب الفنان رامي عياش: «كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصتنعة . كل تجعيدة فيها الف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب . كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة . كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة الف معنى للطبيعة . منحبك».

كما كتبت الإعلامية نوال بري: «بدي شوف يلي مش عاجبهن كيف بيطلع شكلهن بلا فيلتر وابليكايشن التزبيط وسناپ الوردة والكلب والسعدان».

ولم تكن تلك أول مرة تثير كارول سماحة الجدل بشأن عمرها من خلال الصور، حيث نشر أحد متابعيها صورة كانت نشرتها هي على الشاطيء، مع تعليق بأن الصورة أظهرت سنها على حقيقته، قائلًا: «كارول سماحه صح المنظر رائع ولا في منه والصورة هاي إنما تبدين سيدة أكبر من عمرك بكثير ولا كأنها كارول اللي انا عارفاها. اكيد نسيت نفسك هنا فظهرت على حقيقتك وبلا. في الصورة الولية عمرها لايقل عن الستين وانا اعرفك بنت العشرين»، وأعادت الفنانة نشر تغريدته معلقة عليها: «أجمل عمر للمرأة هو ٦٠».