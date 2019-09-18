إطلاق مسلسل "بردانة أنا".. إليكِ ما كشفه نجوم العمل لفوشيا!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أطلقت شركة "NMPRO" لصاحبها نديم مهنا مسلسل" بردانة انا "، الذي سيعرض على قناة" أم تي في "، وهو من كتابة كلوديا مرشليان وبطولة كلّ من: كارين رزق الله، بديع ابو شقرا، وسام حنا، رولا حمادة، جوزيف بو نصار، نهلا داوود، ميراي بانوسيان، اليكو داوود، وكوكبة من الممثلين المخضرمين.

وينتمي مسلسل "بردانة أنا "، إلى فئة الدراما، إذْ سيشكّل صرخة مدويّة في وجه المجتمع المدني والقضائي والعسكري ويرفع قضيّة تعنيف النساء من دون الوقوف عند حدود هذه المشكلة. كما تواجه شخصيات العمل الكثير من المشاكل والمواقف والقرارات الإنسانية، التي تقف عند مفترق الطرق تنتظر الوقت المناسب لسلوك الطريق الأنسب.

موقع "فوشيا" كان حاضرًا خلال المؤتمر الخاصّ الذي أقيم لاطلاق مسلسل "بردانة أنا"، وعاد بنقل لمختلف مجريات الحدث.