حملةُ تضامن مع فرح علي بعد تعرّضها لخطأ طبيّ خلال علاجها من سرطان الثدي!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - حملة تضامن واسعة شنها متابعون للفنانة البحرينية المعتزلة فرح علي، بعد ظهورها المفاجئ وإعلان تعرّضها لخطأ طبي اثناء خضوعها لعملية استئصال في منطقة الثدي بسبب مرض السرطان.

وأصيبت فرح بجرثومة خلال إجراء العملية أدّت إلى تدهور حالتها الصحية، ودفعها ذلك إلى السفر للعاصمة البريطانية لندن من أجل متابعة العلاج، حيث أجريت لها 17 عملية جراحية.

أثارت الفنانة البحرينية المعتزلة فرح ضجة على مواقع التواصل بعد مناشدتها بلدها لتدهور حالتها الصحية على يد طبيب غير مؤهل، ودشّن النشطاء هاشتاغ يحمل عنوان "#كلنا_فرح_على".

بعدها ظهر عدد كبير من الفنانين في مقطع فيديو معلنين تضامنهم معها، فنشرت الفيديو عبر حسابها على "إنستغرام" وعلّقت عليه: "شكراً يا أهل الكويت، شكراً يا دار الصباح، شكراً لربعي وإخواني وخواتي" مع وسم "كلنا فرح".

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والفنانة البحرينية فرح بدأت العمل الفني عام 1992 بمشاركتها ببعض الأعمال في التلفزيون والمسرح، وحقّقت نجاحًا كبيرًا وبدأت بالمشاركة بالأعمال بالأدوار الكبيرة، واستمرت حياتها الفنية حتى عام 2003، عندما اعلنت ارتداءها للحجاب واعتزال العمل الفنيّ، وذلك بعد وفاة والدها.