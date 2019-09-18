أهم تصريحات توفيق عبد الحميد في صاحبة السعادة

قال الفنان توفيق عبد الحميد: إن تكريمه بحفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح، كانت لحظة فارقة في حياته بعد غياب الفن 10 سنوات، متابعا: "ما ليش حساب على فيس بوك، ولا أي حساب على مواقع التواصل الاجتماعي".



وأضاف خلال لقائه ببرنامج «صاحبة السعادة»، تقديم الفنانة إسعاد يونس، المذاع على فضائية «dmc»،: "أنا ابن حي شبرا الذي يعيش فيه المسلم والمسيحي، معا على الحب والمودة والتقدير"، موضحا: "لم أقدم أعمالا فنية كنت فيها البطل الأول، ولكن لحظة تكريمي أصابتني بالخضة".

وتابع: "علاقتي بالفنان أحمد عبد العزيز، بدأت في حي شبرا، فنحن أبناء هذا الحي، ثم أصدقاء في مراحل التعليم ثم المسرح، ولكن الغريب أننا لم نمثل فيها مع بعض، وهو أول من أخبرني بالتكريم، فقلت له: ما ليش نفس، ولكنه أصر على حضور حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح".

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