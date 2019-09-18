إلهام شاهين ضيفة شريف منير بـ"أنا وبنتى" على "ON E"

تحل الفنانة إلهام شاهين، ضيفة على الفنان شريف منير، فى برنامج أنا وبنتى المذاع على فضائية "ON E"، الذى يذاع غدا الخميس، فى تمام الساعة الحادية عشر مساء.

وتكشف الفنانة إلهام شاهين للنجم شريف منير وأسماء منير عن مشوارها الفنى وأخر أعمالها الفنية.البرنامج يقدمه شريف منير، وابنته أسما، ويناقش فى كل حلقة أحد الموضوعات التى تتناول الفرق بين الأجيال من خلال مجموعة من الضيوف المختلفة.

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