مايا دياب تفاجِئ الجمهور بفلتر "يابا يابا"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: كشفت الفنانة اللبنانية مايا دياب المفاجأة التي وعدت بها. حيث أطلقت فلتر جديد للتصوير عبر حسابها الخاص على موقع "إنستغرام" وهو حصري وخاص لأغنيتها الجديدة "يابا يابا" التي حققت أصداءً ايجابية منذ إطلاقها وحصدت نسبة مشاهدات عالية. وهي من كلمات مؤمن راجح، ألحان وتوزيع مودي منير، أما الكليب فمن إخراج كريستال يونس.

يشار إلى أن "الفلتر" عبارة عن نُسخة طبق الأصل عن التبرّج الذي استخدمته مايا والراقصين في الكليب ويتم تطبيقه بوضع الوجه المراد تصويره في وسط الشاشة، ويمكن تشغيله مع الأغنية. علماً أن "دياب" هي الفنانة العربية الأولى في الشرق الأوسط التي أطلقت فلتر خاص بها على موقع "إنستغرام". مع التذكير بأنها تستعد للمشاركة في مهرجان الجونة السينمائي عشية 19 سبتمبر الجاري.

