رامي عياش يدافع عن كارول سماحة بعد تعرضها للتنمر بسبب "التجاعيد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:

دافع المطرب رامي عياش عن صديقته المطربة كارول مساحة بعد تعرضها للتنمر، بسبب صورة لها وجد البعض أنها أظهرت تقدمها في السن والتجاعيد وجهها.

وكتب رامي في تغريدة:" كل تجعيدة بتسوى مية امرأة متصنعة ومصتنعة كل تجعيدة فيها ألف نغمة من صوت رائع وأخلاق من ذهب، كل تجعيدة فيها فيض من الأنوثة.

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كارول جعلت من التجعيدة الصغيرة ألف معنى للطبيعة، منحبك".

ومن جانبها ردت عليه كارول قائلة:" شكرا على شفافيتك ومحبتك يا رامي انت صوت وفنان حقيقي !!! للأسف نحنا عايشين بزمن سطحي عايش على المظاهر! وانا بحبك كتير".

وكانت كارول سماحة نشرت صورة لها برفقة مدير أعمالها ماريو أسطا، وظهرت فيها بلقطة عفوية بدون مكياج أظهرت بعض التجاعيد في وجها.