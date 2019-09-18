محمد رمضان عن بداياته التمثيلية: "فترة أفتخر بها"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – هاني صابر:

نشر الفنان محمد رمضان، صورة له من بداياته في مجال التمثيل، عبر حسابه على "تويتر".

وكتب: "فترة أفتخر بها، وأنا بمثل في فرق الهواة، لولا الماضي ما جاء المستقبل".

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وانهالت التعليقات من الجمهور الذي عبر عن حبه لرمضان في مراحل حياته المختلفة.

يذكر أن، محمد رمضان يستعد لعمل مسرحي خلال الفترة المقبلة مع المخرج تامر كرم، يتم الإعلان عنه بعد الاستقرار على التفاصيل النهائية الخاصة به.