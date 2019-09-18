شريف منير يهنئ محمد إمام بعيد ميلاده

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد مجدي:
حرص الفنان شريف منير على تهنئة صديقه الفنان محمد عادل إمام بعيد ميلاده، عبر صفحته الشخصية بموقع "إنستجرام".
ونشر شريف منير صورة له مع محمد إمام وعلق عليها قائلًا:" كل سنة وانت طيب يا إمام".
ويحتفل النجم محمد إمام بعيد ميلاده الـ 34، وهو من مواليد 16 سبتمبر عام 1984.
يُذكر أن الفنان محمد إمام شارك في شهر رمضان الماضي، بمسلسل "هوجان" وشاركه البطولة كريم محمود عبد العزيز تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل.
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