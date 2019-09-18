تراند اليوم : فيديو| هجوم كويتي على فنانة بسبب زواجها من مصري...

توعدت الكاتبة والفنانة التشكيلية الكويتية وداد عبد الله المطوع، كل من أساء إليها وشتمها عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي ردًا على إعلانها زواجها من رجل أعمال مصري، بمقاضاتهم في حال عدم تراجعهم عن تعليقاتهم المسيئة ولم يبادروا إلى حذفها في أسرع وقت.

كانت المطوع واجهت سيلاً من الانتقادات عقب كشفها عن جنسية زوجها، حيث لامها البعض بسبب تركها لأبناء بلدها وزواجها من غريب، فضلًا عن تطرق البعض إلى أن زواجها سيحرم أبناءها في المستقبل من الجنسية الكويتية.

وقالت "وداد" في مقطع فيديو، إنها تعرضت لشتائم وسب بشكل كبير من عدد من متابعيها عقب إعلانها زواجها من رجل أعمال مصري يدعى هيثم إمام، مبدية استغرابها من حجم الشتائم التي تلقتها بعد إعلان زواجها من رجل غير كويتي.

وطالبت، كل من شتمها بحذف العبارات المسيئة قبل أن تباشر تحريك القضايا ضدهم بسببها.

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في المقابل، استقبلت الفنانة الكويتية، تهاني من مواطنيها الذين طالبوها بعدم الانشغال بالآراء والانتقادات التي تعرضت لها والتي وصفوها بـ "العنصرية والمريضة". وقدمت لهؤلاء الشكر وكل من هنأها على زواجها.

— وداد عبدالله المطوع القناعي (@wdadalmutawa)