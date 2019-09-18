نشرت الفنانة هنا شيحة عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، صورة جديدة لها من أحدث مشاركاتها الدرامية بمسلسل «نصيبي وقسمتك 3»، حكاية اتفضلوا في الصالون. وعلقت الفنانة هنا شيحة على الصورة، قائلة: الحب بالنسبالي هو الحياة.. بس مش بعرف أتنازل». Advertisements اقرئي ايضا : بالفيديو: الظهور الأول لهنا الزاهد وأحمد فهمي وهما في شهر العسل

وانهالت التعليقات من جانب متابعيها، وعلق بعضهم قائلاً: «عشان الحب يكمل لازم تتنازلي، اتنازلي وقت اللزوم، واضح إنك دلوعة». يذكر أن حكاية «اتفضلوا في الصالون»، من بطولة: هنا شيحة، هاني عادل، فراس سعيد، نانسي صلاح، أحمد جمال سعيد.



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كانت هذه تفاصيل خبر هنا شيحة: "مقدرش أعيش من غير حب لكن مبعرفش أتنازل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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