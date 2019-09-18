نشوى مصطفى لأبنائها: "ضيعتوا شبابي"

قدمت الفنانة نشوى مصطفى أغنية جديدة في حفل زفاف ابنتها، وذلك بعد نجاح أغنيتها في حفل زفاف ابنها، الذي أقيم منذ عدة أشهر، وحققت أغنيتها أكثر من ميلون ونصف مشاهدة على موقع يوتيوب، في أقل من يومين.

هكذا احتفلت نشوى مصطفى بزفاف ابنتها

احتفلت الفنانة نشوى مصطفى خلال الأيام الماضية بحفل زفاف ابنتها مريم، بحضور عدد كبير من نجوم الفن، من بينهم: مجدي كامل، ومها أحمد، وياسر جلال، وإيهاب فهمي، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن. وحرصت نشوى مصطفى على مشاركة جمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، بعدد من المقاطع التي التقطت لها بحفل الزفاف.

Advertisements

نجاح كبير لأغنية نشوى مصطفى

وكانت أهم هذه المقاطع للأغنية التي قدمتها لابنتها كمفاجأة لها بحفل زفافها، والتي حملت اسم «شافها قلبه رق»، والتي تقول كلماتها: «خلصنا في بيدو.. نخلص من مريم.. يلا يا عماد سلم مريومة لعريسها الفلة.. ضيعتوا شبابي.. جننتم بابي.. كسرنا ورا بيدو 100 زير، نكسر هنا مليون قلة.. فرحتنا مش فيها إن.. فرحنا بيدو بمنة.. النهارده حزومتي جاي يخطف مريومتي»، واستطاعات نشوى مصطفى من خلال هذه الأغنية، أن تتصدر مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع البحث، كما حدث منذ عدة أشهر عندما قدمت لنجلها وزوجته أغنية ساخرة في حفل زفافهما، الذي أقيم في يوليو الماضي بأحد الفنادق الكبرى بمحافظة القاهرة، وحضره عدد كبير من أصدقاء نشوى بالوسط الفني، من بينهم: رانيا فريد شوقي، ومنال سلامة، وماجد الكدواني، وإدوارد، وأنوشكا، وإيمي سالم، وعزة مجاهد، وأحيا حفل الزفاف الفنان مصطفى قمر، الذي أكدت نشوى عنه في الكثير من اللقاءات، أنه لم يتقاضَ أي شيء منها، وأنه حضر حفل الزفاف لمجاملتها فقط.



شاهدي الفيديو :