بالفيديو: الظهور الأول لهنا الزاهد واحمد فهمي وهما في شهر العسل

حرص الفنان أحمد فهمي وزوجته الفنانة هنا الزاهد على تهنئة الفنان محمد إمام بعيد ميلاده في أول ظهور لهما بعد حفل زفافهما.

ونشر الفنان محمد إمام عبر حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، فيديو للثنائي وهما يهنئانه بعيد ميلاده.

وتظهر «هنا» في الفيديو تغني Happy Birthday و«فهمي» يوقفها ويقول لها: «هنقوله كل سنة وأنت طيب، كان نفسنا نبقى معاك إمبارح».

وعلق محمد إمام على الفيديو: «حبايبي عرسان مصر... أخويا ومراته من شهر العسل».

يذكر أن الفنان محمد إمام احتفل مؤخراً بعيد ميلاده داخل منزله بالقاهرة، حيث حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، ومن بينهم دنيا سمير غانم وزوجها والفنان محمد ثروت وأحمد فتحي وماجد المصري وأحمد زاهر وأحمد رزق وآخرون.



Advertisements

شاهدي الفيديو :