تستعد قنوات MBC لإطلاق الموسم الجديد من برنامج «ذا فويس»، الذي يعرض عبر شاشاتها خلال الشهر الجاري، ويشارك به الفنان محمد حماقي، وراغب علامة، وأحلام، وسميرة سعيد. اقرئي ايضا : أحدث ظهور لنجم التسعينيات حميد الشاعري.. هل تغيرت ملامحه؟ ويحمل الموسم الجديد مفاجأة جديدة تقدم لأول مرة في برامج اكتشاف المواهب؛ حيث سوف يكون عنوانه: «لا للتنمر»، كما أنه سوف يضم بين مواهبه عدداً من الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، والذين ينافسون بقوة حتى مرحلة العروض المباشرة، ومن الممكن أن يصل أحدهم إلى التصفيات النهائية. Advertisements اقرئي ايضا : بالفيديو: الظهور الأول لهنا الزاهد وأحمد فهمي وهما في شهر العسل من جانب آخر، انتهى فريق عمل البرنامج من تسجيل حلقات مرحلة «الصوت وبس»، وكما تم البدء في تسجيل حلقات «المواجهة» بين المتسابقين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر لفتة إنسانية من برنامج ذا فويس بظهور مواهب من ذوي الاحتياجات الخاصة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الجميلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.