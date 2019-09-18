أحمد فهمي يوجه شتائم لإحدى المتابعات التي سخرت من صور طفلتي شقيقه

تصدر هشتاج #أحمد_فهمي موقع التواصل الاجتماعى «تويتر»، بعد الضجة والمشاجرة التي شهدها موقع التواصل الاجتماعى «إنستجرام» إثر مهاجمة إحدى المتابعات ابنتي الفنان كريم فهمي، بعد نشره صورة تجمعه بشقيقه أحمد وزوجتيهما وبناته؛ حيث علقت المتابعة على الصورة قائلة: «إيه اللي أنت حاطه على وشهم دا، بس باين أن شعرهم سلك مواعين».

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واستفز هذا التعليق أحمد فهمي؛ ليرد عليها بوصلة شتائم متضمنة العديد من الألفاظ الخارجة، بينما كان رد شقيقه كريم فهمي متفاهماً ومتوازناً.

وجاءت أبرز التعليقات التي كتبها المغردون من خلال الهاشتاج، مليئة بالسخرية من صاحبة التعليق، وداعمة لموقف أحمد فهمي.

