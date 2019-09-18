أزمة كبيرة بين هيثم شاكر والشركة المنتجة لألبومه الأخير

كشف الفنان هيثم شاكر عن سبب تأخر طرح ألبومه الغنائي الجديد «معرفة قديمة» بأسواق الكاسيت، رغم طرحه على مواقع التواصل الاجتماعي ومواقع الفيديوهات والتطبيقات الغنائية منذ أكثر من شهر.

وقال هيثم إن السبب في ذلك هي الشركة المنتجة للألبوم، إذ إنه كان من المفترض أن تطرح الشركة الـCD في الأسواق، تزامناً مع طرح الأغاني على مواقع التواصل الاجتماعي.

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وأكد أن ما فعلته الشركة أمراً غريباً للغاية ولا يعلم ما السبب في ذلك، كما أنه لم يرَ من قبل مثل هذه الأشياء العجيبة، حيث من المفترض أن يتم طرح الألبوم بالأسواق في نفس الوقت الذي يتم طرحه عبر الإنترنت.

ويستعد هيثم شاكر لإحياء حفل غنائي، خلال الفترة المقبلة، احتفالاً بصدور ألبومه الجديد «معرفة قديمة»، الذي طرحه مؤخراً بالأسواق، وحقق نجاحاً كبيراً ونسبة مشاهدة عالية عبر موقع «يوتيوب»، وموقع «آي تونز»، بعد غياب 5 سنوات عن الساحة الفنية.

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وتضمن ألبوم «معرفة قديمة»١٣ أغنية متنوعة في أشكالها الموسيقية، وتعاون فيه مع عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين منهم أمير طعيمة ومحمد عاطف وأيمن بهجت قمر ومحمد رفاعي عمرو مصطفى ومحمد يحيى وأحمد إبراهيم وشريف مكاوي وبهاءالدين محمد ووليد سعد، كما صدر له منذ أيّام فيديو كليب لأغنية ما توصنيش التي تم تصويرها في اليونان مع المخرج اليوناني يانيس ديموليتساس الذي تعاون معه هيثم في أكثر من قبل.

