ايمية صياح تعلن عن حملها الأول بهذه الطريقة

إيمية صياح تكتب لزوجها كلمات رقيقة

زفت الإعلامية والفنانة اللبنانية إيمية صياح لجمهورها ومحبيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفديو إنستقرام، خبراً ساراً، ونشرت صورة ظهرت من خلالها وهي ترتدي فستاناً ذهبياً وكان يقف خلفها زوجها وكان يحتضنها ويضع يده على بطنها، مشيراً بعلامة القلب.

وعلقت إيمية على الصورة وقالت: «هل تتذكر الفراشات التي أهديتني إياها؟، الآن تحولوا إلى أصابع وأقدام صغيرة»، لتكشف للعالم أجمع أنها تنتظر مولودها الأول الذي سيأتي إلى الدنيا بعد عدة أشهر.

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إيمية صياح تتلقى التهنئة بسبب حملها

وانهالت الكثير من التعليقات على الصورة التي نشرتها إيمية وبدت بها ببطن منتفخ قليلاً، وحرص الكثيرون من زملائها بالوسط الإعلامي والفني اللبناني بتهنئتها على هذا الحدث، وكانت أغلب التعليقات التي تلقتها هي «تقبريني، ألف مبروك لصديقتنا الغالية، تنظر اليوم التي ستصبح فيه أماً بفارغ الصبر»، وكانت أغلى هذه التعليقات من عدد كبير من مشاهير الوطن العربي، من بينهم دانيلا رجمة وشكران مرتجى وداليدا خليل ورايا أبي راشد وهيلدا خليفه، وغيرهم الكثيرون من نجوم الفن.

يشار إلى أن الإعلامية إيمية صياح قد بدأت مشوراها من خلال عدد من البرامج التلفزيونية بلبنان، وبعدها قدمت أحد مواسم برنامج اكتشاف المواهب الأشهر ذا فويس، ومن بعدها قررت أن تتجه إلى التمثيل بعد أن تلقت عدة عروض فنية.

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