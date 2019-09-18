بعد يحيى الفخراني ومحمد هنيدي.. كايرو شو، تراهن على هذا النجم

أعلن مسرح كاير وشو عن انطلاق أحدث عروضه «اللي عليهم العين» يوم الخميس بعد القادم ٢٦ سبتمبر، على مسرح كايرو شو بالتجمع الخامس؛ حيث ستعرض المسرحية الجديدة في حفلات الماتينيه السادسة مساءً، بينما يتواصل عرض «الملك لير» للنجم الكبير يحيى الفخراني في حفلات السواريه على المسرح نفسه.

أول عرض مسرحي لفريق بهجة

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«اللي عليهم العين» هي أول عرض مسرحي لفريق البنات الغنائي «بهججة»، الذي ظهر قبل سنوات قليلة ولفت الانتباه بأغنياته، التي تمزج بين الطابع الشعبي والموسيقى الشبابية الحديثة بروح مرحة وساخرة. وسيشاركهم البطولة النجمان: خالد سرحان، وليلى عز العرب في إطار كوميديا غنائية اجتماعية، تدور أحداثها حول «شقائق النعمان»، رجل الأعمال المحب للمال والسلطة الذي يكتشف بعد وفاة زوجته أنه لا يعرف شيئاً عن حياة بناته الأربع: «أوركيد»، «نرجس»، «أقحوان» و«زنبق» لانشغاله المستمر بأعماله.. في الوقت نفسه يتم ترشيحه لمنصب مرموق، إلا أن سلوك بناته وحياتهن الغريبة والمتمردة والفوضوية، تهدد حصوله على هذا المنصب.. من جانبه يحاول التقرب من البنات لإقناعهن بتغيير حياتهن؛ لتكون ملتزمة ومنضبطة حسب ما يراه هو صحيحاً، ولكن رحلته داخل العالم السري لبناته تؤدي بالجميع إلى مفاجآت غير متوقعة، تصل إلى ذروتها في اليوم الذي يتم فيه الإعلان عن حصوله على المنصب المرموق.

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وقال مصدر مسئول بكايرو شو في تصريحات جاءت عبر بيان صحفي، أن تقديم عمل استعراضي غنائي للشباب يأتي في إطار إستراتيجية كايرو شو، التي أعلنتها منذ أول يوم لانطلاقها، وهي المساهمة في صناعة مسرح حديث متنوع يستوعب كبار النجوم والشباب؛ جنباً إلى جنب وبمختلف القوالب؛ حيث تم تقديم الكوميديا الجماهيرية «٣ أيام في الساحل» لـ محمد هنيدي، ثم الدراما الكلاسيكية «الملك لير» لـ «يحيى الفخراني»، ومسرحية الأطفال not frozen وصولاً إلى «اللي عليهم العين»، التي تعتمد على مواهب شابة تتمثل في فرقة «بهججة»، إلى جانب الفنانين: منة عرفة، وياسر الطوبجي، وأحمد بسيم.. وأضاف المصدر، أن هذه أيضاً قد تكون المرة الأولى التي يقدم فيها القطاع الخاص عرضين مسرحيين مختلفين في نفس اليوم، وعلى نفس المسرح؛ حيث ستعرض «اللي عليهم العين» ماتينيه، والملك لير سواريه.

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المسرحية الجديدة من إخراج محسن رزق، وتأليف وأشعار حاتم حسين، وألحان هيثم نبيل، وتوزيع عادل حقي، وديكور كريم مهدي.