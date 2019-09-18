أحدث ظهور لنجم التسعينيات حميد الشاعري.. هل تغيرت ملامحه؟

طرح الكابو حميد الشاعري دويتو جديداً باسم «شد الفيشة»، ويشاركه الغناء في الدويتو الفنان الشاب هاني عادل، وحقق الفيديو كليب الخاص بالأغنية نسبة مشاهدة كبيرة على اليوتيوب فور طرحه.

ويُعد الدويتو تجربة جديدة للكابو مع أجيال جديدة، وهو الأسلوب الذي يتبعه دائماً في أعماله، حيث يسعى حميد الشاعري لربط الأجيال المختلفة ببعضها من خلال تعاونه مع جميع الأجيال؛ بهدف ربط الجمهور بكل فئاته العمرية مع أعماله.

الأغنية من كلمات تامر حسين وألحان محمد يحيى وتوزيع حميد الشاعري، وتساءل الكثيرون من محبي الكابو هل العودة مع واحد من أبرز النجوم الشباب ستنجح في إعادة حميد للساحة الفنية من جديد خصوصاً بعد فترة غياب طويلة؟

الأغنية الجديدة نجحت في تحقيق عدد مشاهدات معقول منذ بداية طرحها، لكنها لم تتجاوز الـ200 ألف مشاهدة حتى الآن؛ ما دفع البعض للتساؤل هل النجمان لم ينجحا في التسويق لها بشكل جيد؟

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يُذكر أن عدداً كبيراً من متابعي حميد الشاعري أشادوا بقدرته على الاحتفاظ بروحه الشابة وشكله المميز دون تغيير رغم مروره بأزمة صحية في الفترة الأخيرة، لكنه نجح في تجاوزها والعودة إلى ممارسة التمارين الرياضية من جديد والحفاظ على إطلالته المميزة.



شاهدي الفيديو :