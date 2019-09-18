بسبب هذه الصورة.. جمهور هنا الزاهد: «لماذا أجريتِ عملية تجميل؟»

هل أجرت هنا الزاهد عملية تجميل قبل حفل زفافها بأيام؟

شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها ومحبيها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديو إنستقرام، بصورة ظهرت من خلالها داخل سيارتها وهي ترتدي تيشيرت أبيض.

وانهالت الكثير من التعليقات على هنا الزاهد، التي قالت: «إيه الحلاوة دي كلها»، «ليه نفختِ شفايفك؟ الأول أحلى كتير»، «بحبك جدااا»، «جميلة بكل الحالات، ولون شعرك لايق مع لون عنيكِ».

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وتوقع الكثيرون من جمهور ومتابعي هنا الزاهد، إنها قامت بإجراء عملية تجميل في شفايفها وحقنتها كي تنتفخ بشكل ملحوظ.

يشار إلى أن هنا الزاهد احتفلت بزفافها منذ أيام على الفنان أحمد فهمي بأحد الفنادق الكبرى المطلة على نهر النيل، ووضعت هنا وفهمي نظام تأمين كبير لحفل الزفاف؛ حتى لا تتسرب أية صور من داخل حفل زفافهما، وأن الأشخاص الذين سيقومون بحضور حفل الزفاف، هم من يحملون الدعوات الخاصة بالحفل فقط، وبالفعل حضر الحفل عدد كبير من نجوم الفن، منهم: سمير غانم، ودنيا سمير غانم، وشيكو، وهشام ماجد، وكريم عبدالعزيز، وأحمد حلمي وغيرهم.

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آخر أعمال هنا الزاهد، مسلسل «الواد سيد الشحات» رمضان الماضي.

وشاركت هنا الزاهد الموسم الرمضاني الماضي في بطولة مسلسل الواد سيد الشاحات، الذي شارك في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا المصرية، من بينهم: محمد محمود، ومحمد عبدالرحمن، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من بينهم: أكرم حسني، وحميد الشاعري، ويوسف منصور، والفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، وغيرهم من نجوم الفن، وأخرجه أحمد الجندي.

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ومن المفترض أن يحصل أحمد فهمي على إجازة زواج لعدة أيام، وبعدها يعود لاستكمال تصوير فيلمه الجديد: العارف عودة يونس، مع الفنان أحمد عز، والفنان محمود حميدة، وعدد من نجوم الفن.