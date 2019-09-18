شاهد.. باص مدرسي يسحل ويدهس طالبة أمام منزلها بالرياض بسبب “العباءة”

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - أظهر مقطع فيديو تعرض طالبة للدهس خلال نزولها من حافلة مدرسية أمام منزلها بالرياض.
ووثق الفيديو الذي سجلته كاميرات مراقبة في حي الشفاء بالرياض، أمس الثلاثاء، إحدى الحافلات المدرسية وهي تتوقف بجانب الطريق حتى تنزل منها طالبة، وفور نزول الطالبة من الحافلة علقت عبائتها بالباب وتحركت الحافلة وسحبت الطالبة معها وسحلتها على الطريق السريع. ويبدو أن العباءة تمزقت، واستقرت الطالبة على الأرض دون أن تتحرك، بعد أن دهستها الحافلة، فيما لم يلاحظ سائق الحافلة ما حدث وواصل القيادة بحسب صحيفة المرصد.
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