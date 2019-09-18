كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - ردت الممثلة المصرية منة فضالي على بعض اسئلة محبيها وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فأشارت الى ان الانتقادات التي توجه لها بأنها تبدو عليها علامات التقدم بالسن ليست بمحلها.
وقالت فضالي: “أنا عندي 35 سنة، والحمد لله أنا زي ما أنا بس توصلوا لسني وروني هتبقوا عاملين إزاي”، مشيرة الى أنها لم تجر أي عمليات تجميل أو شد للبشرة، وأنها من الممكن أن تخوض مثل هذه الجراحات بعد سن الأربعين.
يذكر ان منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيكولا معوض، ناهد السباعي، خالد أنور، سارة الشامي.
كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تكشف عن عمرها الحقيقي ولم تجر أي عمليات تجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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