فن ومشاهير

منة فضالي تكشف عن عمرها الحقيقي ولم تجر أي عمليات تجميل

0 نشر
نوارة 0 تبليغ

Advertisements

كتب امير فتحي في الأربعاء 18 سبتمبر 2019 11:50 صباحاً - ردت الممثلة المصرية ​منة فضالي​ على بعض اسئلة محبيها وذلك عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي، فأشارت الى ان الانتقادات التي توجه لها بأنها تبدو عليها علامات التقدم بالسن ليست بمحلها.
وقالت فضالي: “أنا عندي 35 سنة، والحمد لله أنا زي ما أنا بس توصلوا لسني وروني هتبقوا عاملين ‏إزاي”، مشيرة الى أنها لم تجر أي عمليات تجميل أو شد للبشرة، وأنها من الممكن أن تخوض مثل هذه ‏الجراحات بعد سن الأربعين.‏
يذكر ان منة فضالي تنشغل بتصوير دورها في فيلم “ماكو” مع نيكولا معوض، ناهد السباعي، خالد ‏أنور، سارة الشامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر منة فضالي تكشف عن عمرها الحقيقي ولم تجر أي عمليات تجميل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا